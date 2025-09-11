Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума за 4 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 27 тыс. - до 263 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это максимум с октября 2021 года.

Неделей ранее число новых заявок составило 236 тыс., а не 237 тыс., как сообщалось изначально.

Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, подскочило до 240,5 тыс. по сравнению с 230,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 августа, не изменилось и составило 1,939 млн.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,95 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,940 млн.