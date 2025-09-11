Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума за 4 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 27 тыс. - до 263 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это максимум с октября 2021 года.

Неделей ранее число новых заявок составило 236 тыс., а не 237 тыс., как сообщалось изначально.

Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, подскочило до 240,5 тыс. по сравнению с 230,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 августа, не изменилось и составило 1,939 млн.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,95 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,940 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

ОПЕК+ в августе увеличил добычу на 530 тыс. б/с, но отставал от плана на 320 тыс. б/с

Посла Великобритании в США отправили в отставку по делу Эпштейна

Посла Великобритании в США отправили в отставку по делу Эпштейна

В Литву прибыли 52 освобожденных в Белоруссии заключенных

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

Орбан считает, что глава Еврокомиссии должна уйти с поста

Орбан считает, что глава Еврокомиссии должна уйти с поста

Глава МВД Польши назвал бессрочным закрытие границы с Белоруссией

Глава МВД Польши назвал бессрочным закрытие границы с Белоруссией

Взрывчатки при исследовании обломков БПЛА в Польше не обнаружено

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7136 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });