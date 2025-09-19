Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ вместо индексации отсечки для акциза на сталь, о которой просили металлурги, теперь рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате этого акциза сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов, а также отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний, рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырьё", - сказали "Интерфаксу" в Минпромторге.

В понедельник, 15 сентября, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам, что Минфин против индексации цены отсечения при расчете акциза.

"Повышаться отсечка не будет. Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку", - заявил Сазанов журналистам.

О том, что правительство РФ может ввести корректировку параметров расчета акциза на сталь с учетом сырьевой и несырьевой составляющих, в Минпромторге РФ говорили еще весной этого года. В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил в интервью "Интерфаксу", что ведомства РФ продолжают работу над корректировкой формулы расчета акциза на сталь, новое пороговое значение планируется ввести с января 2026 года.

"Уже в работе находятся изменения в Налоговый кодекс по индексации с 1 января 2026 года отсечки цен на сляб, ниже которой акциз на жидкую сталь не уплачивается, сейчас параметры этой корректировки прорабатываются", - говорил летом министр.

Глава "Северстали" Александр Шевелев рассказывал "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2025, что металлурги предлагают не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции.

"Мы предоставили свои предложения профильным министерствам, они пока обсуждаются. Мы не знаем, каким будет окончательное решение по акцизу. Наше предложение заключается в том, что если нет возможности отменить эту неактуальную меру, которая вводилась как налог на сверхдоходы, о которых сейчас не может быть и речи, то по крайней мере утвердить формулу индексации цены отсечки на сляб в 30 тыс. рублей, - говорил Шевелев. - Мы считаем справедливым при расчете использовать установленную в 2022 году цену отсечки с учетом накопленной за четыре года инфляции и обеспечить ее индексацию в дальнейшем".

В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тыс. рублей/тонна. Металлурги предлагали использовать утвержденный в 2022 году уровень отсечки в 30 тыс. рублей и индексировать его на накопленную инфляцию за четыре года - с 2022 до 2025 г. включительно.