Минфин не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ считает нецелесообразным отменять акциз на жидкую сталь, учитывая, что рентабельность отрасли по-прежнему вдвое превышает среднюю по экономике, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Мы провели детальный финансовый анализ предприятий металлургической отрасли, которая, в том числе, уплачивает акциз на жидкую сталь. Я могу вас заверить, что особенно по I кварталу мы видим улучшение финансово-экономических показателей. По-прежнему, несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%, и в условиях тех бюджетных ограничений, которые у нас есть, мы не видим целесообразности в отмене налога на жидкую сталь", - сказал он.

Акциз на сталь был введен с 1 января 2022 года, придя на смену действовавшим до конца 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если экспортная цена сляба за календарный месяц, умноженная на среднее значение курса доллара США к рублю, оказалась меньше 30 тыс. рублей. Металлурги уплачивали акциз весь прошлый год. Так, "Северсталь" в 2023 году заплатила 11 млрд рублей акциза.

В этом году стоимость тонны сляба, согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза, продолжает держаться на отметке выше 30 тыс. рублей.

Вопрос об отмене акциза стал вновь подниматься отраслью на фоне обсуждения поправок в Налоговый кодекс, которые предполагают повышение НДПИ на железную руду с 2025 года с 4,8% до 6,7%. По оценке Минфина, за счет этой меры бюджет будет получать порядка 23,1 млрд рублей ежегодно.

По оценкам аналитиков, повышение НДПИ на железную руду может обойтись производителям стали примерно в 1-2% от EBITDA за 2025 год.