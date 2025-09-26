Costco увеличил квартальную прибыль на 11%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, однако сопоставимые продажи не оправдали ожиданий экспертов.

За квартал, который завершился 1 сентября, чистая прибыль компании составила $2,610 млрд, или $5,87 на акцию, против $2,354 млрд, или $5,29 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 8% - до $86,156 млрд с $79,697 млрд годом ранее.

Сопоставимые продажи повысились на 5,7%, показатель без учета продаж бензина и валютных колебаний увеличился на 6,4%.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали чистую прибыль Costco на уровне $5,8 на бумагу при выручке в $86 млрд и росте сопоставимых продаж на 5,9%.

Сопоставимые продажи Costco в США в минувшем квартале поднялись на 5,1%, в Канаде - на 6,3%, на остальных рынках - на 8,6%. Интернет-продажи компании в целом подскочили на 13,6%.

Чистая прибыль компании за 2025 финансовый год выросла на 9,9% (до $8,099 млрд), выручка - на 8,2% (до $275,235 млрд), сопоставимые продажи - на 5,9%.

В сеть Costco входит 914 магазинов-складов по всему миру, в том числе 629 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазины в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.