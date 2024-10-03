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Американский ритейлер Costco начал продажу платиновых слитков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, начал продажу сделанных в Швейцарии платиновых слитков.

Слитки весом 1 тройская унция продаются на сайте компании по цене $1089,99. Товар доступен только для участников клубной программы. При этом членство в клубе ежегодно обходится покупателям от $65 до $130 в зависимости от выбранного тарифа.

В прошлом году Costco запустила продажу золотых слитков. Они пользуются большой популярностью, по заявлениям руководства. Каждая новая партия полностью раскупается всего за несколько часов, в связи с чем компании пришлось ограничить число отпускаемых в одни руки слитков двумя единицами.

По итогам 2023 года объем реализации золотых слитков составил $100 млн. Кроме того, компания продает серебряные монеты.

Цена золота выросла более чем на 40% за последний год и на 70% за пять лет. В отличие от стабильного подорожания золота, цена платины увеличилась более чем 15% за последние двенадцать месяцев, но упала на 8% после достижения пика в $1100 за унцию в начале 2024 года, отмечает CNBC.

Котировки ноябрьских фьючерсов на золото на COMEX в четверг снизились на 0,2% - до $2652,2 за унцию, на платину на NYMEX - на 1,3%, до $996,3 за унцию.

Рыночная стоимость Costco с начала текущего года увеличилась на 33% (до $390 млрд), в то время как индекс Nasdaq Composite за этот период поднялся на 19,4%.

Costco США
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