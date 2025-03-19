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Росрыболовство ожидает роста экспорта рыбной продукции после снижения в 2024 году

Росрыболовство ожидает роста экспорта рыбной продукции после снижения в 2024 году
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство в этом году ожидает увеличения экспорта рыбной продукции в натуральном и стоимостном выражении после его снижения в 2024 году. Один из возможных прогнозов – стоимость экспорта может увеличиться почти до $5,7 млрд, сообщил журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

"По итогам прошлого года, по предварительным данным, экспорт составил 1,9 млн тонн. Это чуть меньше, чем в 2023 году, - сказал он. - По стоимости тоже чуть ниже. Но мы ожидаем, что в целом, конечно же, объем в 2025 году должен восстановиться. И даже показатели порядка $5,7 млрд должны быть".

По данным Росрыболовства, в 2023 году стоимость экспорта российской рыбной продукции составила $4,7 млрд.

Рыба и рыбная продукция входят в тройку основных экспортных товаров российского АПК. Она поставляется более чем в 80 стран. Основные покупатели – Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия, Япония, Казахстан, Нигерия. Почти 50% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай, эта доля с каждым годом увеличивается.

Наиболее перспективными направлениями к наращиванию экспорта в ведомстве называют страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. В частности, рассматривается возможность расширения доступа на рынки Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии.

Импорт рыбной продукции в 2024 году составил порядка 643 тыс. тонн, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Его стоимость составила $2,9 млрд.

В 2024 году РФ снизила вылов рыбы до 4,9 млн тонн с 5,3 млн тонн в 2023 году. В этом году Росрыболовство рассчитывает на увеличение вылова до 5 млн тонн.

Росрыболовство
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