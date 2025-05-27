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Доля дружественных стран в экспорте продукции АПК из РФ в 2024 г. достигла 90%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доля дружественных стран в экспорте продукции российского АПК в 2024 году достигла 90%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В текущих геополитических условиях мы продолжаем переориентировать экспорт на дружественные страны. Если в 2021 году у нас приходилось 73% экспорта на дружественные страны, то в 2024 году - уже более 90%. Совместно с Россельхознадзором ведем системную работу по расширению доступа российской продукции на новые рынки", - заявила Лут на заседании коллегии Минсельхоза во вторник.

По ее словам, одним из важных результатов прошлого года стал рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. "В последние годы мы планомерно снижаем долю сырья и увеличиваем поставки переработанной продукции, и в 2024 году ее экспорт вырос на 6% в денежном эквиваленте. В частности, мы вышли на рекордные объемы поставок подсолнечного масла и муки", - сообщила министр.

Лут напомнила, что в прошлом году поставки продукции АПК за рубеж составили 109 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее (103,6 млн тонн, согласно презентации). По этому показателю РФ заняла 3 место в мире.

По ее словам, экспорт развивается в том числе за счет освоения новых рынков в Африке, Азии, Персидском заливе. В прошлом году говядина была впервые поставлена в Иран, мясо утки - в Китай, яблочный сок - в Индию.

Согласно презентации, в 2024 году в стоимостном выражении экспорт продукции АПК составил $43,1 млрд против $43,6 млрд в 2023 году, импорт - $37,7 млрд против $35,2 млрд соответственно.

Как сообщалось, в соответствии с задачами, поставленными перед АПК президентом РФ, в 2030 году по сравнению с 2021 годом экспорт необходимо увеличить в 1,5 раза. Расчеты показывают, что этот показатель должен составить $55,2 млрд.

Минсельхоз Оксана Лут Иран Китай Индия
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