В Кремле заявили о бесперебойности поставок российского газа в Турцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" продолжаются бесперебойно, газопроводы работают на полную мощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турецкий поток" работает на полную мощность, "Голубой поток" работает на полную мощность. Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой республикой", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом: "Это суверенное государство, которое само принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами".

"И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, она будет продолжать это делать", - добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по его ощущениям, Турция откажется от закупок российской нефти. В связи с этим журналисты интересовались у представителя Кремля, как обстоят дела с закупкой Турцией российского газа.

Дмитрий Песков Турция США
