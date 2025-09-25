Поиск

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы прекращения покупки Турцией нефти из РФ, пока продолжается украинский конфликт.

"Я бы хотел, чтобы он перестал покупать российскую нефть, до тех пор, пока Россия будет продолжать бесчинствовать на Украине", - заявил он в четверг в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Позже Трамп заявил, что Эрдогана "уважают и Россия, и Украина".

"Он мог бы оказать серьезное влияние (на урегулирование конфликта - ИФ). При этом он занимал нейтральную позицию", - добавил американский президент.

"Лучшее, что он мог бы сделать - перестать покупать нефть у России", - добавил Трамп.

Рассуждая об украинском конфликте, он вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине".

Говоря о боевых действиях на Украине, президент США отметил: "Я думаю, что пора это закончить".

Ранее Трамп критиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов", - заявил он в ходе выступления на ГА ООН.

По словам президента США, эти страны НАТО "спонсируют войну против себя же".

