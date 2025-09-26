"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне до 43,4 млн т

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 года) до 43,4 млн тонн с прежних 43,7 млн тонн.

"Это первое понижение прогноза в текущем сезоне. "Предыдущие пересмотры прогноза в сторону повышения отражали улучшение перспектив урожая, однако спрос оставался слабым, а поставки в начале сезона были слабыми", - говорится в сообщении.

Экспорт пшеницы в июле-сентябре оценивается примерно в 11 млн тонн, что является самым низким показателем на начало сезона с 2022/23 сельхозгода. Экспорт пшеницы в июле-декабре может достичь 23 млн тонн, при этом общий объем поставок зерна за этот период вряд ли превысит 30 млн тонн, считают эксперты. Это ниже прогноза Минсельхоза, который составляет 33 млн тонн.

Компания также сообщила, что повысила прогноз экспорта ячменя на 0,2 млн тонн, до 3,4 млн тонн, и сохранила прогноз экспорта кукурузы на уровне 2,8 млн тонн. Общий экспорт зерна в настоящее время оценивается в 52,5 млн тонн по сравнению с 52,3 млн тонн в прогнозе месяцем ранее.