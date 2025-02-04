"СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2025/26 сельхозгоду на 1,9 млн т

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила на 1,9 млн тонн – до 38,3 млн с 36,4 млн тонн – прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.).

"Пересмотр в сторону повышения связан, в первую очередь, с более высокими, чем ожидалось, начальными запасами, обусловленными снижением экспорта в 2024/25 сельхозгоду и небольшим сокращением внутреннего потребления пшеницы по мере увеличения потребления кукурузы", - говорится в ее сообщении.

В текущем сельхозгоду экспорт российской пшеницы компания прогнозирует на уровне 42,8 млн тонн.