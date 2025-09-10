Поиск

"СовЭкон" второй раз за неделю повысил прогноз сбора пшеницы в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон", повысившая в понедельник свой прогноз по сбору пшеницы в РФ в 2025 году до 86,1 млн тонн, в среду обновила его, увеличив на 1,1 млн тонн, до 87,2 млн тонн.

Согласно ее сообщению, "пересмотр прогноза отражает более высокую, чем ожидалось, урожайность в Сибири и на Урале, где она приближается к рекордным показателям". Оценка сбора пшеницы в Сибири повышена на 1,1 млн тонн до 9,7 млн тонн, на Урале - на 0,3 млн тонн до 4,1 млн тонн.

В то же время прогноз урожая в центральном регионе уменьшен на 0,3 млн тонн до 21,3 млн тонн. "Урожайность здесь к концу уборки снизилась, вероятно, из-за задержек, связанных с дождями", - говорится в сообщении.

"Постоянное улучшение прогноза урожая в России в последние недели - один из главных "медвежьих" факторов для мирового рынка пшеницы. Однако значительная часть этого улучшения приходится на азиатскую часть страны, где доставка пшеницы в порты обходится дорого и занимает много времени - более 2 тыс. км от Урала до Азовских портов и более 3 тыс. км от Западной Сибири", - заявил глава компании Андрей Сизов.

"СовЭкон" также повысил оценку урожая ячменя до 19 млн тонн с 18,7 млн тонн в августе, прогноз по сбору кукурузы не изменился - 13,4 млн тонн. Общий урожай зерновых и зернобобовых культур теперь прогнозируется на уровне 134,9 млн тонн по сравнению предыдущей оценкой в 130,5 млн тонн.

Как сообщалось, в среду повысил свой прогноз и ИКАР. Его новая оценка сбора пшеницы составляет 87 млн тонн, общего урожая зерна - 135 млн тонн.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });