"СовЭкон" второй раз за неделю повысил прогноз сбора пшеницы в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон", повысившая в понедельник свой прогноз по сбору пшеницы в РФ в 2025 году до 86,1 млн тонн, в среду обновила его, увеличив на 1,1 млн тонн, до 87,2 млн тонн.

Согласно ее сообщению, "пересмотр прогноза отражает более высокую, чем ожидалось, урожайность в Сибири и на Урале, где она приближается к рекордным показателям". Оценка сбора пшеницы в Сибири повышена на 1,1 млн тонн до 9,7 млн тонн, на Урале - на 0,3 млн тонн до 4,1 млн тонн.

В то же время прогноз урожая в центральном регионе уменьшен на 0,3 млн тонн до 21,3 млн тонн. "Урожайность здесь к концу уборки снизилась, вероятно, из-за задержек, связанных с дождями", - говорится в сообщении.

"Постоянное улучшение прогноза урожая в России в последние недели - один из главных "медвежьих" факторов для мирового рынка пшеницы. Однако значительная часть этого улучшения приходится на азиатскую часть страны, где доставка пшеницы в порты обходится дорого и занимает много времени - более 2 тыс. км от Урала до Азовских портов и более 3 тыс. км от Западной Сибири", - заявил глава компании Андрей Сизов.

"СовЭкон" также повысил оценку урожая ячменя до 19 млн тонн с 18,7 млн тонн в августе, прогноз по сбору кукурузы не изменился - 13,4 млн тонн. Общий урожай зерновых и зернобобовых культур теперь прогнозируется на уровне 134,9 млн тонн по сравнению предыдущей оценкой в 130,5 млн тонн.

Как сообщалось, в среду повысил свой прогноз и ИКАР. Его новая оценка сбора пшеницы составляет 87 млн тонн, общего урожая зерна - 135 млн тонн.