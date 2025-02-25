"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду до 42,2 млн т

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила на 0,6 млн тонн, до 42,2 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года). Оценка экспорта в новом сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 года), напротив, повышена на 0,6 млн тонн, до 38,9 млн тонн, сообщила компания.

Пересмотр на этот сельхозгод отражает низкие отгрузки и низкую рентабельность экспортных операций, поясняют эксперты. В феврале экспорт оценивается всего в 2 млн тонн по сравнению с 4,1 млн тонн годом ранее и средним пятилетним показателем для этого месяца в 2,9 млн тонн.

"Основным ограничением для экспорта остается низкая рентабельность, поскольку российские экспортеры в настоящее время работают с убытком", - говорится в сообщении.

Напомнив, что в РФ с 15 февраля начала действовать квота на экспорт пшеницы в размере 10,6 млн тонн, компания отмечает, что крупные трейдеры, которые получили самые большие доли в квоте, не будут спешить с поставками, отдавая приоритет улучшению маржи. В результате квота может быть не использована в полном объеме, констатирует "СовЭкон".

Эксперты отмечают, что низкие темпы российского экспорта стали одним из факторов, поддерживающих мировые цены на пшеницу. С начала года цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) выросли на $12, до $248 за тонну (FOB).

Компания также сообщила, что повысила прогноз экспорта российской пшеницы в 2025/26 сельхозгоду на 0,6 млн тонн, до 38,9 млн тонн. Основания - низкие темпы экспорта в этом сезоне и рост переходящих запасов.

"Рынок по-прежнему слишком оптимистичен в отношении потенциала экспорта пшеницы из России в этом сезоне. Ограниченное внутреннее предложение, сильный рубль и отрицательная маржа экспортеров предполагают, что темпы экспорта вряд ли существенно ускорятся в ближайшем будущем. С учетом исторически жесткого мирового баланса спроса и предложения пшеницы это должно оказать поддержку мировым ценам до конца сезона", - считает глава компании Андрей Сизов.