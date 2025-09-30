Поиск

Китайская Zijin Gold провела IPO на $3,2 млрд - крупнейшее в мире с мая

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold провела IPO в Гонконге на 24,98 млрд гонконгских долларов ($3,21 млрд).

Размещение является крупнейшим в мире с мая и вторым по величине в Гонконге с начала этого года - оно уступает по объему лишь майскому IPO Contemporary Amperex Technology ($4,6 млрд).

Zijin Gold разместила 349 млн акций по цене 71,59 гонконгского доллара за бумагу, говорится в ее сообщении. В ходе дебютных торгов во вторник стоимость акций компании взлетела на 68%, достигнув 120 гонконгских долларов, что дает ей капитализацию в $40 млрд.

Размещение акций Zijin Gold проходит на фоне существенного подъема цен на золото, с начала текущего года они выросли на 47% и продолжают бить рекорды.

Zijin Gold является 100%-ной "дочкой" Zijin Mining и управляет всеми золотыми рудниками группы за пределами Китая. Компания планирует использовать полученные от IPO средства для модернизации существующих рудников в течение следующих пяти лет. Чистая прибыль Zijin Gold в прошлом году выросла более чем вдвое, до $481,4 млн, выручка увеличилась на 32%, до $2,99 млрд.


