Поиск

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара США на опасениях шатдауна.

Приостановка работы федеральных учреждений США может произойти уже на этой неделе, поскольку срок действия закона об их временном финансировании истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60 голосов.

По данным СМИ, в связи с приближением шатдауна президент США Дональд Трамп 29 сентября планирует встретиться с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник увеличились на 1% - до $3847 за унцию.

"Учитывая, что ФРС планирует дальнейшее снижение ставок в течение следующих шести месяцев, я думаю, что у желтого металла есть потенциал роста, и цены могут достичь $3900 за унцию, - полагает аналитик UBS Джованни Стауново. - Опасения по поводу шатдауна также поддерживают спрос на безопасные активы, такие как золото".

В 2025 году золото подорожало на 45% за счет спроса со стороны центральных банков и снижения процентных ставок Федрезервом. Ожидается, что цены завершат "в плюсе" третий квартал подряд. При этом объемы вложений в ETF, обеспеченные драгметаллом, находятся на самом высоком уровне с 2022 года.

"Мы считаем, что официальный спрос (от центробанков - ИФ) и активы в ETF играют ключевую роль в укреплении золота", - отмечают эксперты Deutsche Bank.

Ведущие аналитики, включая представителей Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Deutsche Bank, прогнозируют сохранение ралли на рынке золота.

Comex Дональд Трамп США ФРС Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });