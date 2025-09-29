Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара США на опасениях шатдауна.

Приостановка работы федеральных учреждений США может произойти уже на этой неделе, поскольку срок действия закона об их временном финансировании истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60 голосов.

По данным СМИ, в связи с приближением шатдауна президент США Дональд Трамп 29 сентября планирует встретиться с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник увеличились на 1% - до $3847 за унцию.

"Учитывая, что ФРС планирует дальнейшее снижение ставок в течение следующих шести месяцев, я думаю, что у желтого металла есть потенциал роста, и цены могут достичь $3900 за унцию, - полагает аналитик UBS Джованни Стауново. - Опасения по поводу шатдауна также поддерживают спрос на безопасные активы, такие как золото".

В 2025 году золото подорожало на 45% за счет спроса со стороны центральных банков и снижения процентных ставок Федрезервом. Ожидается, что цены завершат "в плюсе" третий квартал подряд. При этом объемы вложений в ETF, обеспеченные драгметаллом, находятся на самом высоком уровне с 2022 года.

"Мы считаем, что официальный спрос (от центробанков - ИФ) и активы в ETF играют ключевую роль в укреплении золота", - отмечают эксперты Deutsche Bank.

Ведущие аналитики, включая представителей Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Deutsche Bank, прогнозируют сохранение ралли на рынке золота.