Акционеры "Эталона" утвердили размещение в рамках SPO до 400 млн акций

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на внеочередном собрании в понедельник утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость акций - 0,006 рубля каждая. Цена размещения будет определена позднее, исходя из рыночной стоимости "после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций", отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Эталон" до конца 2025 года планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке - SPO. Привлеченные в ходе SPO cредства планируется направить на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система". В периметр сделки вошли 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечалось, что все привлеченные в ходе SPO средства поступят в компанию (100% cash-in).

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".