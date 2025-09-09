Поиск

Девелопер "Эталон" может разместить в рамках SPO до 400 млн акций

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон"(юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") может разместить до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на "Московской бирже".

Как говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров (ВОСА) компании, номинальная стоимость акций - 0,006 рубля каждая.

Цена размещения будет определена позднее, исходя из рыночной стоимости "после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций".

Как сообщалось, привлеченные в ходе SPO cредства планируется направить на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система". В периметр сделки вошли 42 земельных участка в Москве и Петербурге.

Точный объем SPO будет ориентирован на размер сделки по приобретению, но окончательно определен исходя из цены акций группы и рыночной конъюнктуры на момент SPO, уточняют в компании. Отмечалось, что все привлеченные в ходе SPO средства поступят в компанию (100% cash-in). Ориентировочные сроки проведения SPO - до конца 2025 года.

ВОСА группы "Эталон" состоится 29 сентября.

Как сообщалось, Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп". Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

