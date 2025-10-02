Поиск

Банк России ждет роста проникновения ЦФА через приложения маркетплейсов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует рост проникновения цифровых финансовых активов (ЦФА) за счет аудитории маркетплейсов, которые выпускают ЦФА и размещают их в своих приложениях, будет наблюдать за этой практикой, сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", организованном АКРА.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Ранее ЦБ сообщал, что большая часть рынка ЦФА - это аналоги краткосрочных облигаций.

"Тренд, который тоже заставляет на себя обратить внимание, - это появление на рынке цифровых платформ, на рынке цифровых активов компаний-бигтехов. Мы видим, что интерес к этому рынку проявляют даже технологические гиганты. Часть из них начали тестировать, выпускать собственные токены на платформах цифровых активов. Отдельные маркетплейсы не просто выпустили цифровые активы, а вывели их на витрину приложения товарного маркетплейса", - сказал Пронин.

"Можем, наверное, прогнозировать, что с учетом аудитории товарных маркетплейсов уровень проникновения цифровых активов через их приложения тоже, наверное, будет сильно расти. Будем смотреть, как эта практика дальше будет реализовываться", - добавил он.

Пронин не уточнил, о каком именно маркетплейсе идет речь. Но сейчас активным игроком на рынке, связанном с маркетплейсами, является компания "Озон Капитал", объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon. Выпуски проходят на платформе дочерней компании "МТС" - "Блокчейн хаба" (бренд "ЦФА хаб"), купить их можно через приложение Ozon Банка. ПАО "МТС" и маркетплейс Ozon входят в портфель активов ПАО АФК "Система".

Новые платформы начинают создаваться и банковскими группами (ЦБ 26 сентября внес в реестр платформу ГПБ). "Вообще кажется, что правило хорошего тона теперь для банковской группы у себя в экосистеме иметь цифровую платформу для выпуска ЦФА. Время покажет, насколько это рационально. Кажется, что не должно быть много инфраструктурных решений, но невидимая рука рынка все расставит на свои места", - сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ.

Реестр операторов ЦФА-платформ ЦБ на данный момент содержит 18 участников, среди них Сбербанк, ВТБ, ПСБ, ГПБ, Альфа-банк, Т-Банк и банк "Синара".

Банк России Ozon МТС ЦФА Озон Капитал Кирилл Пронин
