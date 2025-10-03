Поиск

Инфляция в Турции в сентябре неожиданно ускорилась до 33,3%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Турции в сентябре потребительские цены выросли на 33,29% в годовом выражении, сообщает Turkstat.

Темпы роста цен ускорились после пятнадцати месяцев замедления подряд. В августе инфляция составляла 32,95%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали ее ослабление до 32,5%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 33,1% (в августе - на 33,3%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 24,5% (на 29,7%), одежда и обувь - на 9,8% (на 9,5%), коммунальные услуги - на 51,4% (на 53,3%). Стоимость транспортных услуг повысилась на 25,3% (на 24,9%), медицинских - на 35,2% (на 36,6%), образовательных - на 66,1% (на 60,9%).

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в сентябре составила 32,54% в годовом выражении по сравнению с 33% в августе.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 3,2% относительно августа, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 2,6%.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце выросли на 26,6% в годовом выражении (максимально с января) и на 2,5% в помесячном, сообщил Turkstat. В августе рост составлял соответственно 25,2% и 2,5%.

