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Инфляция в Турции в апреле замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле замедлились до минимальных с декабря 2021 года 37,86% в годовом выражении по сравнению с 38,1% в марте, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Ослабление инфляции отмечено по итогам 11-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что апрельская инфляция составит 38%.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце замедлился до 36,09% с мартовских 37,12%, на мебель и бытовую технику - до 30,54% с 32,41%.

Цены в отелях, кафе и ресторанах были на 41,87% выше, чем годом ранее (43,38% в марте), образовательных услуг - на 79,2% (80,42%), коммунальных услуг - на 74,07% (68,63%), транспортных - на 22,76% (21,59%), одежды и обуви - на 16,92% (14,81%).

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей также замедлилась до минимума с декабря 2021 года - 37,12% (37,42% в марте).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Турции в апреле выросли на 3% (2,6% в марте). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,1%.

Повышение цен производителей в стране в апреле замедлилось до минимальных с октября 2020 года 22,5% в годовом выражении с 23,5% в марте. Рост цен производителей в помесячном выражении ускорился до 2,76% с 1,88%.

Turkstat Турция
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