Инфляция в Турции в августе замедлилась до 33%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в августе выросли на 32,95% в годовом выражении, сообщается в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста замедлились по итогам пятнадцатого месяца подряд и являются минимальными с ноября 2021 года. В июле инфляция составляла 33,52%.

Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали более значительное ослабление инфляции в прошлом месяце - до 32,6%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 33,3% (в июле - на 28%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 29,7% (на 27,8%), одежда и обувь - на 9,5% (на 10,7%), коммунальные услуги - на 53,3% (на 62%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах увеличились на 34% (на 34,2%). Стоимость транспортных услуг повысилась на 24,9% (на 26,6%), медицинских - на 36,6% (на 37,5%), образовательных - на 60,9% (на 75,5%).

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в августе составила 33% в годовом выражении, что является самым низким показателем с декабря 2021 года, по сравнению с 34,7% в июле.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 2% относительно июля, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 1,8%.

Цены производителей (индекс PPI) в августе повысились на 25,2% в годовом выражении (максимальный прирост за полгода) и на 2,5% в помесячном, сообщил Turkstat. В июле рост составлял соответственно 24,2% и 1,7%.