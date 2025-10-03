Поиск

Глава Goldman Sachs ожидает ускорения роста экономики США в 2026 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает ускорения темпов роста экономики США в 2026 году за счет сохранения стимулирующих мер и повышения расходов в технологической сфере, что может перевесить ослабление рынка труда и геополитическую нестабильность. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, государственные расходы и "все это строительство ИИ-инфраструктуры" означают, что в целом экономика "по-прежнему в довольно хорошей форме", несмотря на негативное влияние импортных пошлин и замедление рынка труда США.

Соломон также ожидает дальнейшего роста числа сделок в США. "Изменившаяся нормативно-правовая среда" означает, что главы компаний становятся все более амбициозными в вопросах слияний и поглощений, полагает он.

При этом глава Goldman заявил, что ожидает снижения на фондовых рынках в ближайшие 12-24 месяцев. Но это не должно удивлять, учитывая длительный подъем котировок акций, особенно крупнейших компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта, отметил он.

Банк намерен наращивать инвестиции в новые технологии для улучшения производительности труда сотрудников. "В этом году мы потратим $6 млрд на технологии. Я бы хотел потратить $8 млрд, но не могу себе этого позволить, потому что мне нужно обеспечить прибыль", - сказал Соломон.

"Есть подразделения, где количество рабочих мест, фактическая занятость сократится" в результате технологических усовершенствований, сказал он. При этом Соломон ожидает, что общая численность персонала Goldman, вероятно, увеличится в течение следующего десятилетия.

Goldman Sachs США Дэвид Соломон
