Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг и обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки в США.

Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. В третьем квартале компании США запланировали увольнение 202,12 тыс. сотрудников, что является максимальным показателем для этого периода с 2020 года.

С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

"Рынок смотрит на все эти данные с учетом уже опубликованных в последние месяцы слабых отчетов по рынку труда, пытаясь оценить дальнейшую траекторию этих показателей", - сказал старший инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Байрд.

Акции Occidental Petroleum подешевели на 7,3% на новости о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway договорилась о покупке нефтехимического подразделения компании примерно за $9,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

Капитализация Tesla понизилась на 5,1%, несмотря на то, что компания увеличила поставки электромобилей в третьем квартале на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до рекордных 497,099 тыс. Показатель превысил ожидания рынка: средний прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков составлял 443,919 тыс. автомобилей, респондентов FactSet - 456 тыс. единиц, Bloomberg - 439,612 тыс.

Тем временем стоимость акций её конкурента, Rivian упала на 7,4% после того, как компания ухудшила прогноз годовых продаж на фоне отмены государственных программ, направленных на поддержку сектора. Теперь она ожидает отгрузить 41,5-43,5 тыс. машин в текущем году вместо ожидавшихся ранее 40-46 тыс.

Котировки бумаг Lithium Americas снизилась на 2,6% после того, как аналитики Canaccord Genuity ухудшили рекомендации для них.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices повысилась на 3,5% на сообщениях, что компания ведет переговоры с Intel Corp. о партнерстве между фирмами. Акции Intel подорожали на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 46519,72 пункта.

Самый активный рост в Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar, подорожавшие на 2%, тогда как цена бумаг JPMorgan Chase и Coca-Cola Co. опустилась на 1%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,06% - до 6715,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 22844,05 пункта.