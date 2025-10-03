Поиск

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза, заявил радио РБК зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Произошло оживление кредитной активности в большей степени в корпоративном секторе в июле-августе, в ипотеке, по автокредитованию были значимые положительные цифры в последние вот два месяца лета. Сентябрьские предварительные данные мы пока не имеем, но в нашем комментарии по денежно-кредитным условиям, наверное, дадим какие-то первые оценки", - сказал он.

"С точки зрения ожиданий, ускорения темпов роста кредита во втором полугодии этого года, это часть прогноза. Процентная ставка снижается, и это смягчает постепенно кредитные условия. Пока это происходит в рамках тех траекторий, которые предполагаются прогнозом", - добавил он.

"Если темпы роста кредитования корпоративного сохранятся на уровне июля-августа, это потребует некоторого уточнения прогноза", - сказал зампред ЦБ.

ЦБ в июле сузил диапазон прогноза роста корпоративного кредитования в России на 2025 год до 9-12% с 8-13% ранее. Прогноз по розничному кредитованию был понижен до 1-4% с 1-6% ранее.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 12 сентября сообщила, что по данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России в 7-10%. "Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала Набиуллина.

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
