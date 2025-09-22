Поиск

Банк России отметил оживление кредитования в августе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В августе рост кредитования российской экономики (требования банковской системы к организациям и населению) ускорился до 1,8% с 1,1% в июле, кредитная активность выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в комментарии Банка России.

"Оживление кредитования отразилось и на годовом темпе прироста: по итогам августа он составил 10,2%, перестав снижаться впервые с середины 2024 года", - отмечает ЦБ.

Корпоративное кредитование продолжило ускоряться второй месяц подряд. В августе требования банков к организациям выросли на 2,1% после 1,5% в июле, в основном за счет рублевых кредитов на срок свыше 1 года. Кроме того, в августе рост активности отмечался и в валютном сегменте кредитного рынка.

Расширение кредитования в августе затронуло и розницу: за месяц требования к населению выросли на 0,8% после сокращения на 0,1% в июле. "Однако их динамика по-прежнему существенно уступала прошлому году, в результате чего годовой прирост вновь обновил локальный минимум последних 9 лет (сокращение на 1,2% - ИФ)", - отмечает ЦБ.

