Рост кредитования в России в 2025 году может превысить прогноз ЦБ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU -Снижение процентных ставок стимулировало рост кредитования, в первую очередь в корпоративном сегменте, если текущий темп сохранится, итоговый рост кредитования в этом году превысит ожидаемые значения, заявила на прес-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Снижение ставок привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте. По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе нашего прогноза. Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что в розничном кредитовании в августе также наблюдалось оживление, оно затронуло как ипотеку, так и необеспеченный сегмент, а после затишья в начале года вырос спрос на автокредиты.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

