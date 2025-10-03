Мировые центробанки в августе закупили 15 тонн золота

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в августе 2025 года возобновили закупки золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили его объем в золотовалютных резервах на 15,1 тонны.

"Это в целом соответствует ежемесячным объемам с марта по июнь и говорит о возвращении тренда на закупки после того, как в июле мировые резервы остались неизменными", - отмечает аналитик WGC Кришан Гопол.

Рост цен на золото, добавляет он, вероятно, ограничивает объемы закупок и может даже стать фактором тактических продаж. Однако снижение госспроса не обязательно означает, что центральные банки в целом теряют интерес к золоту, более того, они по-прежнему стремятся наращивать свои позиции, считает Гопол.

Наиболее активно закупали золото в августе Казахстан (7,7 тонны), Болгария (2,1 тонны), Турция, Узбекистан, Китай (по 1,9 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Гана (1,6 тонны).

По оценкам WGC, заметно снизили запасы золота Банк России (3,1 тонны) и Индонезии (1,8 тонны).