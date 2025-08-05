Мировые центробанки в июне закупили 22 т золота

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в июне, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 22 тонны.

Закупки понемногу растут третий месяц подряд, отмечает аналитик WGC Кришан Гопол, хотя результат первого полугодия уступает уровню аналогичного периода прошлого года (примерно 123 тонны против 130 тонн).

Наиболее активно закупали золото в июне Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонны), Турция (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Киргизия (1,2 тонны). Закупки других центробанков были меньше тонны. Также Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 15,8 тонны, но этот показатель не учитывается в статистике WGC, поскольку является квартальным.

Лидером по объему продаж снова оказался центробанк Сингапура (минус 5,6 тонны).