Поиск

Мировые центробанки в мае закупили 20,5 т золота

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в мае, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 20,5 тонны.

Это больше, чем в апреле (15,6 тонны по уточненным данным), но все еще меньше, чем в среднем за последние 12 месяцев (около 27 тонн, подсчитали аналитики WGC).

"Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, возможно, усилило стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений", - отмечает аналитик WGC Марисса Салим.

Самыми активными покупателями золота в мае были Казахстан (увеличил запасы на 7,4 тонны), Турция (6,4 тонны), Польша (6,2 тонны), Китай (1,9 тонны), Чехия (1,6 тонны), Киргизия (1,3 тонны) и Камбоджа (1 тонна). Закупки других центробанков были менее 1 тонны.

Лидером по объему продаж оказался центробанк Сингапура (минус 5,4 тонны).

Недавно WGC провел опрос представителей центробанков разных стран, напоминает Салим, и 43% респондентов отметили, что их страна в ближайший год будет закупать золото. А в то, что в целом запасы золота в мировых центробанках продолжат расти, верит 95% опрошенных. Делая такой вывод, респонденты ссылаются на способность золота диверсифицировать и хеджировать активы во время кризиса и инфляции.

World Gold Council WGC золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 2 июля

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });