Мировые центробанки в мае закупили 20,5 т золота

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в мае, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 20,5 тонны.

Это больше, чем в апреле (15,6 тонны по уточненным данным), но все еще меньше, чем в среднем за последние 12 месяцев (около 27 тонн, подсчитали аналитики WGC).

"Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, возможно, усилило стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений", - отмечает аналитик WGC Марисса Салим.

Самыми активными покупателями золота в мае были Казахстан (увеличил запасы на 7,4 тонны), Турция (6,4 тонны), Польша (6,2 тонны), Китай (1,9 тонны), Чехия (1,6 тонны), Киргизия (1,3 тонны) и Камбоджа (1 тонна). Закупки других центробанков были менее 1 тонны.

Лидером по объему продаж оказался центробанк Сингапура (минус 5,4 тонны).

Недавно WGC провел опрос представителей центробанков разных стран, напоминает Салим, и 43% респондентов отметили, что их страна в ближайший год будет закупать золото. А в то, что в целом запасы золота в мировых центробанках продолжат расти, верит 95% опрошенных. Делая такой вывод, респонденты ссылаются на способность золота диверсифицировать и хеджировать активы во время кризиса и инфляции.