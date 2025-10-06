Поиск

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей после увеличения на 62 млрд руб. в августе и незначительного сокращения в июле.

Объем ФНБ на 1 октября составил 13 трлн 162,8 млрд рублей (эквивалент $158,84 млрд), или 5,9% ВВП, прогнозируемого на год, сообщил Минфин. На 1 сентября он составлял 13 трлн 142,34 млрд рублей (эквивалент $163,6 млрд), или те же 5,9% ВВП.

Ликвидные активы фонда на 1 октября составили эквивалент 4 трлн 164,86 млрд рублей, или $50,26 млрд (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). На 1 сентября их объем был на уровне 3 трлн 927,6 млрд рублей, или $48,89 млрд (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ на 1 октября составил 173,1 тонны (178,261 т на 1 сентября). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - продавалось золото, размещенное на счете, для финансирования определенных проектов.

Объем юаней не изменился и остался на уровне 209,152 млрд. На 1 августа их объем был на уровне 210,209 млрд юаней, на 1 июля - 214,821 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ на 1 октября размещено 473,7 млн рублей.

Новость дополняется

