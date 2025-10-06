Золото активно дорожает, приближаясь к $4000 за унцию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Золото резко дорожает в понедельник на фоне повышенного спроса на защитные активы.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex к 12:58 по московскому времени растут в цене на 1,5% - до $3965,4 за унцию. С начала года драгметалл подорожал примерно в полтора раза.

Спрос на золото, считающееся защитным активом, остается высоким из-за продолжающейся приостановки работы правительства США и политического кризиса во Франции.

Американские правительственные учреждения приостановили работу с прошлой среды, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Тем временем в понедельник стало известно об отставке премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Он стал "самым недолговечным" главой правительства Пятой республики. Отставка вызвана критикой состава нового кабинета министров, объявленного накануне вечером и содержавшего значительное число министров из прежнего правительства.

"Мы видим как фундаментальные, так и ситуативные причины для дальнейшего ралли золота, и теперь ожидаем, что цены достигнут $4,2 тыс. за унцию к концу года", - написали аналитики UBS.