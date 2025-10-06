Макрон принял отставку премьера Франции Себастьена Лекорню

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту страны прошение об отставке, Эммануэль Макрон принял ее, сообщают французские СМИ.

Накануне вечером Лекорню объявил состав нового кабинета министров, предлагаемого на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном премьером составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства.

Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции, пообещавшей новый вотум недоверия в Национальном собрании очередному правительству.

Сам входивший в состав кабинета Байру в качестве министра вооруженных сил, Лекорню, назначенный премьером 9 сентября, как отмечает телеканал BFMTV, стал "самым недолговечным" главой правительства Пятой республики.