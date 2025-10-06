Поиск

Ирак активировал контракт с BP на разработку месторождения Киркук

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство нефти Ирака активировало контракт с британской BP plc. на разработку нефтяных месторождений в провинции Киркук, сообщило ведомство.

По словам министра нефти Хайана Абдул-Гани, первоначальный план по добыче составит 328 тысяч б/с. К реализации контракта будут привлечены иракские компании North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC).

Соглашение между иракским Министерством нефти и BP было заключено в марте. Проект включает купола Баба (Baba) и Аванах (Avanah) месторождения Киркук (Kirkuk) и три соседние месторождения - Бай Хассан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - все из которых в настоящее время эксплуатируются NOC.

Контракт предусматривает восстановление и разработку месторождений с целью увеличения запасов углеводородов и повышения уровня добычи нефти с выходом на полку в 420 тысяч б/с.

BP была членом консорциума компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год она работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения.

Киркук частично расположено в одноименной провинции на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд баррелей. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году производство составляло порядка 60 тысяч б/с, тогда как в начале 2018 года достигало 140-150 тысяч б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тысяч баррелей в сутки (б/с).

NOC BP Ирак Эрбиль Киркук Хайан Абдул-Гани Миннефти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7300 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });