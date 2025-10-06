Ирак активировал контракт с BP на разработку месторождения Киркук

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство нефти Ирака активировало контракт с британской BP plc. на разработку нефтяных месторождений в провинции Киркук, сообщило ведомство.

По словам министра нефти Хайана Абдул-Гани, первоначальный план по добыче составит 328 тысяч б/с. К реализации контракта будут привлечены иракские компании North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC).

Соглашение между иракским Министерством нефти и BP было заключено в марте. Проект включает купола Баба (Baba) и Аванах (Avanah) месторождения Киркук (Kirkuk) и три соседние месторождения - Бай Хассан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - все из которых в настоящее время эксплуатируются NOC.

Контракт предусматривает восстановление и разработку месторождений с целью увеличения запасов углеводородов и повышения уровня добычи нефти с выходом на полку в 420 тысяч б/с.

BP была членом консорциума компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год она работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения.

Киркук частично расположено в одноименной провинции на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд баррелей. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году производство составляло порядка 60 тысяч б/с, тогда как в начале 2018 года достигало 140-150 тысяч б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тысяч баррелей в сутки (б/с).