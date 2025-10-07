Brent подешевела до $65,2 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник на фоне опасений по поводу избытка предложения.

К 17:44 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,49%) до $65,15 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,5%), до $61,38 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,46%, WTI - на 1,33%. Поддержку рынку оказало решение ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидалось, наращивании добычи в ноябре.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче в следующем месяце на 137 тысяч баррелей в сутки. Перед заседанием СМИ сообщали, что увеличение квот может составить до 500 тысяч б/с, спровоцировав резкое падение цен на нефть.

Давление на рынок оказывают опасения формирования избытка предложения в конце текущего года и в следующем году в результате наращивания добычи нефти на фоне слабых фундаментальных показателей спроса.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в США, где правительство с 1 октября приостановило работу из-за проблем с финансированием. Из-за шатдауна не публикуются важные статистические данные, позволяющие получить представление о состоянии американской экономики.

Министерство энергетики США ранее сообщило, что будет публиковать регулярные отчеты в обычном режиме. Недельный отчет Минэнерго по запасам нефти ожидается в среду. В вторник выйдут данные по резервам от Американского института нефти (API), получающего информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.