Нефть Brent подрожала до $65,45 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут вечером в понедельник благодаря менее существенному, чем ожидалось, увеличению квот на добычу странами-участницами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:27 по московскому времени увеличилась на $0,92 (1,43%), до $65,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,8 (1,31%), до $61,68 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Рынок опасался более масштабного наращивания производства, на 500 тыс. б/с.

"Если рост добычи будет стабильным, негативное влияние на цены на нефть может оказаться ограниченным, - отметил старший аналитик IG Group Крис Бошам. - Теперь многое будет зависеть от способности экономики США ускорить рост в 2025 и 2026 году, что сильно поможет спросу".

Тем временем госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в ноябре не станет менять цену для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион (Arab Light). Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель. Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,2 за баррель.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 422 единицы. Число газовых буровых увеличилось на одну и составило 118 единиц.

