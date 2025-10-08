Поиск

В сентябре доля крупнейших банков на аукционах ОФЗ оставалась на годовом минимуме

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В сентябре доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа оставалась на минимальном в 2025 году уровне, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июне и июле эта доля равнялась соответственно 67,2% и 58,7%, а в августе просела сразу до 29,1%. В сентябре она составила 28,6%.

Основной спрос на аукционах был почти равномерно распределен между тремя группами участников - СЗКО, остальные банки и НФО. Последние в рамках доверительного управления выкупили 28,9% от всех ОФЗ, на банки за пределами списка СЗКО пришлось 26,8%.

В сентябре Минфин увеличил объем размещений ОФЗ на аукционах до 388 млрд рублей, выполнив 29% плана на III квартал.

Активность на вторичном рынке увеличилась: среднедневной объем торгов вырос до 41,6 млрд рублей, отмечает ЦБ. Основные продажи на вторичном рынке осуществляли СЗКО, при этом в совокупности они остались нетто-покупателями благодаря покупкам на аукционах. Основную же поддержку рынку оказали НФО за счет собственных средств и физлица.на 22,1%.

