Доля крупнейших банков на аукционах ОФЗ в августе упала до минимума в 2025 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе существенно снизили свою долю покупок на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 29,1% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июле их доля составляла 58,7%, в июне - 67,2%, в мае - 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших кредитных организаций упала до 44,7% с 79,1% в декабре. Таким образом в августе их доля на аукционах ОФЗ стала минимальной в этом году.

Основной спрос на аукционах ОФЗ предъявили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, выкупившие 35,2% от всех ценных бумаг. В июле их доля составляла 24,6%, в июне - 17,3%, в мае - 19,9%, в апреле - 22,3%, в марте - 49,5%, в феврале - 18,7%.

Прочие банки выкупили такую же долю ОФЗ, как и СЗКО (29,1%).

Минфин в августе разместил на аукционах ОФЗ-ПД на сумму 344 млрд рублей (789,3 млрд рублей), что составило 22,9% плана заимствований на III квартал. В целом за 2 месяца Минфин выполнил квартальный план по заимствованиям на 75,6%.