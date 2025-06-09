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Крупнейшие банки в мае снизили долю покупок на аукционах ОФЗ с 57,7% до 52,8%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 52,8% размещений. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В апреле их доля составляла 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе их доля упала до 44,7% с 79,1% в декабре.

Доля НФО в рамках доверительного управления в мае также снизилась - до 19,9% с 22,3% в апреле (в марте она составляла 49,5%, в феврале - 18,7%).

Доля банков, не относящихся к СЗКО, составила 18,1%.

Минфин в мае разместил на аукционах ОФЗ на сумму 420,5 млрд рублей, за 2 месяца выполнив план заимствования на второй квартал на 58,7% (за май - 32,3%).

Основной спрос на вторичном рынке на ОФЗ наблюдался со стороны НФО: они увеличили покупки с 23,3 млрд до 48,6 млрд рублей за счет собственных средств и с 13,2 млрд до 21 млрд рублей в рамках доверительного управления. Также банки, не относящиеся к СЗКО, приобрели ОФЗ на 38,4 млрд рублей (в апреле продали на 14,2 млрд рублей). Физические лица продолжили нетто-покупки, выкупив в мае ценные бумаги на 21,5 млрд рублей.

С начала года совокупные нетто-покупки физлиц составили 131,8 млрд рублей (за тот же период 2024 года они приобрели ОФЗ на 65,1 млрд рублей), при этом весь объем покупок пришелся на облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), тогда как облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) они продали на 1,9 млрд рублей.

Крупнейшими продавцами ОФЗ на вторичном рынке стали СЗКО, увеличив объемы нетто-продаж с 32,1 млрд рублей до 126,7 млрд рублей. При этом во второй половине месяца крупнейшие банки активнее продавали ОФЗ-ПК, чем ОФЗ-ПД, в целом за месяц реализовали ценные бумаги на 66 млрд и 60,7 млрд рублей соответственно. Рост продаж ОФЗ с плавающим купоном происходил в ожидании снижения ключевой ставки, с начала года они продали флоатеры на вторичном рынке на 165,3 млрд рублей.

С учетом операций на аукционах ОФЗ СЗКО остались нетто-покупателями ОФЗ-ПД, совершив покупки на 112,9 млрд рублей (суммарный объем покупок ОФЗ в мае составил 46,9 млрд рублей, в апреле - 123 млрд руб.).

ОФЗ ЦБ РФ
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