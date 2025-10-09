Поиск

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Группа Ozon до конца 2025 года планирует выйти на рынок автострахования. Как рассказал "Интерфаксу" руководитель Ozon Fintech Ваэ Овасапян, до конца года на платформе Ozon банка планируется запустить страхование ОСАГО, а в дальнейшем - предложить клиентам продукты Каско.

По его словам, страховые продукты группа продолжает развивать через страховое подразделение - "Ozon Страхование" - по партнерской модели. То есть на платформе Ozon банка будет предложено несколько вариантов страховых продуктов, и клиент сам будет решать в какой компании оформить полис.

По словам знакомого с деталями проекта источника, технологическим партнером по ОСАГО выступит финансовый маркетплейс "Сравни.ру".

"Также вскоре в приложении банка появится возможность оформить страхование ипотеки: клиент сможет выбирать одно из нескольких предложений разных страховых компаний и получить кешбэк при оплате "Ozon картой", - также сказал Овасапян.

На страховом рынке Ozon работает с 2024 года по модели White Label - создание страховых продуктов осуществляется по заказу подразделения "Ozon Страхование" на базе лицензий существующих страховых компаний. Овасапян также сообщил, что пока группа не планирует менять модель развития и приобретать собственную страховую лицензию.

Сейчас Ozon предлагает страхование в сфере защиты имущества; грузоперевозок; защиты сбережений от мошенников; продукты для владельцев ПВЗ.

