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Озон банк начал выпускать кредитные карты

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Озон банк, дочерний банк маркетплейса Ozon, начал выпускать кредитные карты, которыми клиенты смогут оплачивать покупки в онлайн и офлайн-формате, говорится в сообщении Ozon.

"Запуск кредитной карты - это следующий шаг в развитии нашей классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка. Мы изучали спрос клиентов, собирали обратную связь, готовили инфраструктуру, чтобы предложить клиентам актуальный финансовый продукт", - заявил председатель правления Озон банка Андрей Личманов, чьи слова приводятся в сообщении.

Для кредитных карт, как и дебетовых, действует программа лояльности на выбор: клиенты могут получать кэшбек до 25% на выбранные категории или покупать товары за 1 рубль на Ozon.

Карту можно оформить в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую Ozon Карту.

По итогам первого квартала 2025 года банк занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Количество его активных клиентов превышает 31,7 млн человек.

В июле банк начал тестировать офлайн-формат, открыв четыре точки продаж в ПВЗ Ozon в четырех городах. Кроме того, в планах кредитной организации до конца текущего года развернуть собственную сеть из 350 банкоматов в разных регионах России.

Ozon Озон банк
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