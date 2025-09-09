Поиск

Озон банк к середине 2026 года планирует увеличить сеть банкоматов до 1 тыс.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Озон банк, дочерний банк маркетплейса Ozon, к середине 2026 года планирует увеличить сеть банкоматов до 1 тыс. устройств, заявил руководитель управления сети банкоматов Озон банка Максим Дарёшин.

"До середины следующего года доведем сеть до тысячи (банкоматов)", - сказал он в ходе 15-го международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2025".

О планах запуска в 2025 году своей сети банкоматов Ozon банк сообщал в конце 2024 года. Банк планировал до конца этого года установить 350 банкоматов в разных регионах России. В настоящее время его сеть банкоматов насчитывает порядка 100 устройств.

По итогам второго квартала 2025 года банк занял 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Количество его активных клиентов превышает 34 млн человек.

В июле банк начал тестировать офлайн-формат, открыв 4 точки продаж в ПВЗ Ozon в четырех городах.

