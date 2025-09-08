Поиск

Китайский инвестор построит казино и гостиницу в зоне "Приморье" за 16 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайская компания "Цзянсу цзююньтун инвестмент" построит гостиничный комплекс с казино в игорной зоне "Приморье", объем инвестиций составит 16 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Соответствующее соглашение инвестор и АО "Корпорация развития Приморского края" подписали на полях Восточного экономического форума.

Проект будет реализован в два этапа. Площадь здания составит не менее 37 тыс. кв. м. Предполагается создание не менее 150 гостевых номеров.

Данные о сроках реализации проекта не раскрываются.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. Два первых объекта - казино Tigre de Cristal и "Шамбала" - уже введены в эксплуатацию.

В России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).

