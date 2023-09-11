Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

ГК "Мантера" вложит 27 млрд рублей в строительство парка развлечений во Владивостоке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Восток Парк Резортс" (входит в группу компаний "Мантера") планирует инвестировать 26,8 млрд рублей в строительство тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом на территории острова Русский во Владивостоке.

Соглашение об этом инвестор подписал с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба корпорации. Документ подписали гендиректор КРДВ Николай Запрягаев и гендиректор ООО "Восток Парк Резортс" Станислав Варнаков.

В парке развлечений будет гостинично-административный комплекс, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр и непосредственно сами аттракционы.

Заявка о реализации проекта была одобрена на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"ГК "Мантера", развивая сеть собственных парков развлечений, несомненно, заинтересована в появлении отечественных заводов-производителей аттракционов для детей и аттракционов семейного типа", - заявил Варнаков.

Проект будет реализован в рамках ТОР "Приморье". Запрягаев уточнил, что на сегодняшний день идет процедура передачи земельного участка ГК "Мантера", после чего инвестор приступит к разработке концепции проекта.

"Мантера", как говорится на ее сайте, создана в 2021 году. Группа управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений - "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов - туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд - 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Мантера-групп" зарегистрировано в 2021 году в поселке городского типа Сириус Краснодарского края. Компанию возглавляет Джамбулат Хатуов (бывший первый замминистра сельского хозяйства РФ - ИФ). Собственником 100% "Мантеры-групп" с конца 2022 года является Сергей Улитин (бывший совладелец ООО "Сочи-Парк Курорт" - ИФ).

Владельцем компании первоначально был Роман Баталов, которого называют зятем экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Восток Парк Резортс" создано в феврале 2022 года на о. Русском во Владивостоке. 100% компании принадлежит ООО "Мантера Восток" (Владивосток), основным собственником которого выступает председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов, который, в том числе, является гендиректором и владельцем ООО "Мантера-Сибирь" (Новосибирск).

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес Александра Ткачева.

Владивосток Красная Поляна Краснодарский край Мантера Александр Ткачев Джамбулат Хатуов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контракт на поставку "Аэрофлоту" первых Ту-214 подпишут до конца 2023 года

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Согласование новой схемы владения Альфа-банком забуксовало на Кипре

Сбербанк в августе выдал физлицам рекордные 915 млрд рублей кредитов

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

Минэкономразвития запустит платежную карту для интуристов к началу IV квартала

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в 2023-2025 гг.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });