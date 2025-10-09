Поиск

Шохин ждет однозначной ключевой ставки ЦБ к концу 2026 г. с учетом прогноза по снижению инфляции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценивает подготовленный на 2026-2028 гг. проект федерального бюджета как жесткий с учетом планов по сокращению расходов и росту фискальной нагрузки на экономику. По мнению главы объединения Александра Шохина, эта жесткость должна компенсироваться постепенным снижением ключевой ставки с возможностью достижения однозначных значений к концу 2026 года.

"Сбалансированный бюджет, о котором сейчас принято говорить с высоких трибун при обсуждении бюджета, все-таки (предполагает - ИФ) сокращение расходов бюджета и повышение налогов, как вы знаете, с целью не допустить роста дефицита бюджета. Мы, конечно, рассчитываем, что вот эта жесткость бюджетной политики (...) будет сопровождаться все-таки смягчением денежно-кредитной политики. Только в этом балансе можно рассчитывать на то, что ряд проблем будет решен, связанных не только с производством подвижного состава и развитием общественного транспорта в городах и населенных пунктах, но и с экономикой в целом", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Общественный транспорт 2025".

"Понятно, что рост НДС – уже прогноз такой, что один процентный пункт в инфляцию внесет, поэтому очень важно, чтобы Центральный банк не долго оценивал последствия этих налоговых новаций и проводил и далее линию на аккуратное, поэтапное, с оглядкой, может быть, но снижение ключевой ставки", - добавил Шохин.

По мнению главы РСПП, официальный прогноз по инфляции на 2026 год (и Минэкономразвития, и ЦБ ожидают выход на таргет в 4%) позволяет рассчитывать, что ключевая ставка к концу следующего года опустится до 7-8%.

"Еще месяц назад многие говорили, что ставка до конца года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим, как в официальном прогнозе и ЦБ, и правительства, на следующий год. Будем рассчитывать, что поэтапная такая линия на снижение ключевой ставки будет, естественно, в увязке со снижением инфляции, проводиться. Если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то, на мой взгляд, ключевая ставка существенно ниже должна быть, наверное, 10%. То есть однозначный цифрой, на мой взгляд, это 100% должна быть, а скорее всего и 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов", - считает Шохин.

