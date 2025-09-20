В ЦБ заявили, что ключевая ставка может достичь однозначного уровня к концу 2026 г., но это не предопределено

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года, все будет зависеть от развития ситуации, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Официальный прогноз Центрального банка предполагает среднегодовое значение ставки (...) на следующий год - 12-13%. Это означает, что если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, я не знаю, продолжит ли она снижаться, я не знаю, до какого уровня она дойдет, но, предположим, если она будет в конце этого года 15%, среднегодовое значение на следующий год - 12-13%, то теоретически нельзя исключать, что к концу года (2026 года - ИФ) она может быть однозначной. То есть, да, такой сценарий возможен, но это далеко не предопределенная траектория", - сообщил он на XVI фестивале науки юга России в Ростове-на-Дону.

"Более того, я бы вообще сказал, что само снижение ставки, да, оно будет происходить по мере снижения инфляции, но вот под каким углом, с каким градиентом, сейчас об этом говорить пока еще рано. Одной из важных, таких реперных точек будет принятие бюджета на следующий год", - подчеркнул советник председателя ЦБ.

Июльский прогноз Банка России предусматривает среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 18,8-19,6%, в 2026 году - 12-13%. Прогноз будет уточнен по итогам опорного заседания совета директоров Банка России по ставке в октябре, отметил Тремасов.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.). Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября, за ним последует заседание 19 декабря.