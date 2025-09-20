ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, текущий уровень в 4% считает пограничным, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Цель по инфляции (в России - ИФ) 4% - это все-таки несколько выше среднего по миру. Мы будем стремиться снизить цель по инфляции. На сегодняшний день речи об этом не идет. Более того, чтобы минимизировать издержки общества при переходе к более низкой цели, мы объявим об этом заранее, года за три", - сообщил он на XVI фестивале науки юга России в Ростове-на-Дону.

Тремасов отметил, что нужно сначала снизить инфляцию до таргетируемого уровня и прожить с ним несколько лет.

"Повышать цель по инфляции мы точно не будем, 4%, в нашем понимании, пограничный уровень", - отметил советник председателя ЦБ.

Он напомнил, что Банк России пришел к выводу о целесообразности снижения цели по инфляции в России по итогам обзора денежно-кредитной политики в 2021 году. "Если бы не события 2022 года, то практически наверняка мы бы снизили цель по инфляции. И в будущем мы будем возвращаться к этому вопросу, 4% мы рассматриваем как некий пограничный уровень. Это уровень, характерный для не самых стабильных стран", - подчеркнул Тремасов.

Ранее ЦБ подтвердил намерение в перспективе рассмотреть снижение цели по инфляции с нынешних 4%, но сдвинул эту перспективу на год "вправо". "После стабилизации инфляции вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции. При этом снижение возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года", - говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.