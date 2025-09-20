Поиск

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, текущий уровень в 4% считает пограничным, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Цель по инфляции (в России - ИФ) 4% - это все-таки несколько выше среднего по миру. Мы будем стремиться снизить цель по инфляции. На сегодняшний день речи об этом не идет. Более того, чтобы минимизировать издержки общества при переходе к более низкой цели, мы объявим об этом заранее, года за три", - сообщил он на XVI фестивале науки юга России в Ростове-на-Дону.

Тремасов отметил, что нужно сначала снизить инфляцию до таргетируемого уровня и прожить с ним несколько лет.

"Повышать цель по инфляции мы точно не будем, 4%, в нашем понимании, пограничный уровень", - отметил советник председателя ЦБ.

Он напомнил, что Банк России пришел к выводу о целесообразности снижения цели по инфляции в России по итогам обзора денежно-кредитной политики в 2021 году. "Если бы не события 2022 года, то практически наверняка мы бы снизили цель по инфляции. И в будущем мы будем возвращаться к этому вопросу, 4% мы рассматриваем как некий пограничный уровень. Это уровень, характерный для не самых стабильных стран", - подчеркнул Тремасов.

Ранее ЦБ подтвердил намерение в перспективе рассмотреть снижение цели по инфляции с нынешних 4%, но сдвинул эту перспективу на год "вправо". "После стабилизации инфляции вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции. При этом снижение возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года", - говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

ЦБ Банк России Кирилл Тремасов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7186 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });