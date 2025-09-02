В ЦБ предупредили о последствиях преждевременного и избыточного снижения ставки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Несвоевременное и излишне масштабное снижение ключевой ставки приведет не к экономии средств федерального бюджета, а к росту расходов в будущем, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции.

"Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, комментируя не раз звучавшие оценки о "цене" изменения ключевой ставки на 1 п.п. для бюджета в 200 млрд рублей

По словам зампреда, этому есть две причины. "Во-первых, при таком снижении, преждевременном и избыточном, неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы, индексировать зарплаты, соцвыплаты, выплаты по госзаказу исполнителям этого госзаказа, чтобы компенсировать эти инфляционные последствия", - пояснил Заботкин.

Во-вторых, по его словам, для того, чтобы далее предотвратить "раскручивание" инфляции, потребуется повысить ключевую ставку еще сильнее, до еще более высокого уровня, чем ее текущие значения.

"Инфляционные ожидания еще повысятся в результате такого несвоевременного решения, и в итоге это увеличит расходы бюджета по субсидиям, по кредитам льготным и по ОФЗ с плавающей ставкой. Поэтому единственный способ снизить нагрузку, которую на себя принял бюджет по этим обязательствам, по субсидируемым кредитам, по ОФЗ с плавающей ставкой - это побыстрее вернуться к низкой инфляции, которая обеспечит возвращение к умеренному уровню процентных ставок", - пояснил зампред ЦБ.