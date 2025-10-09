Поиск

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел несколько совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, стороны обсудили текущую ситуацию на топливном рынке, вопросы поставки бензина и дизельного топлива, дополнительные меры по стабилизации ситуации в отдельных регионах, сообщила пресс-служба правительства.

Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются. Минтранс сообщил о своевременной отгрузке нефтепродуктов в полном объеме.

"Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка", - говорится в сообщении.

В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию.

Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте, в том числе в преддверии приближающегося зимнего сезона.

Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул важность скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива для населения и предприятий.

