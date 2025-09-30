Поиск

Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

Также введен запрет экспорта дизтоплива и газойлей для непроизводителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ, продолжая работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, продлило временный запрет на экспорт бензина и ввело ограничения для других видов топлива.

Как говорится в сообщении кабмина, новым постановлением продлён временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортёров, включая непосредственных производителей. До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям - до конца октября.

"Ещё одним постановлением введён запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретённых на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днём официального опубликования распоряжения, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется", - указали в правительстве.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });