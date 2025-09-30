Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

Также введен запрет экспорта дизтоплива и газойлей для непроизводителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ, продолжая работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, продлило временный запрет на экспорт бензина и ввело ограничения для других видов топлива.

Как говорится в сообщении кабмина, новым постановлением продлён временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортёров, включая непосредственных производителей. До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям - до конца октября.

"Ещё одним постановлением введён запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретённых на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днём официального опубликования распоряжения, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется", - указали в правительстве.