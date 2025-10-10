Поиск

В США банки сообщили о росте числа заявок на пособия по безработице за неделю до 235 тысяч

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 235 тысяч с 224 тысяч неделей ранее, по оценке банков JPMorgan и Goldman Sachs.

Citigroup оценил число заявок в 234 тысячи.

Минтруда не публикует официальные данные о заявках вторую неделю из-за шатдауна. Банки рассчитывают этот показатель самостоятельно на основании данных от отдельных штатов, которые все еще собираются и находятся в открытом доступе. При этом для штатов Гавайи и Массачусетс данные отсутствовали, и аналитики использовали примерные цифры.

Экономист Citigroup Гизела Янг полагает, что рост числа заявок на прошлой неделе мог быть вызван шатдауном, поскольку правительственные подрядчики были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Она отметила, что похожая картина наблюдалась во время шатдауна в 2013 году.

Абиэль Рейнхарт из JPMorgan подчеркнул, что без учета влияния приостановки работы правительства количество заявок на пособия по безработице остается на достаточно низком уровне. По его словам, после возобновления работы правительства показатели могут быстро вернуться к прежним значениям.

